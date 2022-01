Time do Acre faz compras até fora do Brasil para montar equipe; haitiano é um dos reforços

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com um pacotão de reforços puxados por estrangeiros, a pré-temporada do Rio Branco começou nesta segunda-feira (3), no CT do José de Melo. O presidente Valdemar Neto confirmou a contratação de 14 jogadores, entre eles dois jamaicanos, um haitiano, dois camaroneses, um nigeriano, além de um fisioterapeuta venezuelano. O dirigente explicou que um centroavante de origem argentina ou coreana deve chegar ao clube.

Entre os jogadores estrangeiros aparece o lateral-esquerdo nigeriano Johnson. O atleta foi campeão pelo clube em 2021 e está de volta a agremiação do técnico Marcelo Brás.

Outra aposta da equipe estrelada para a conquista do bicampeonato estadual está no meia-atacante haitiano Jean Richard. O atleta já vestiu a camisa do Madureira e disse que quase desembarcou no Estrelão no ano passado, mas como já tinha acertado com o tricolor suburbano carioca, não foi possível. Além do Madureira, o jogador haitiano tem passagens pelas equipes do Prudentópolis-SP, Rolândia-SP, Paulista-SP, Campo Grande-CE, Itapipoca-CE, Barcelona-RO e Nacional-PR.

Nesta temporada, o Estrelão tem quatro competições no seu calendário (Campeonato Acreano, Copa do Brasil, Brasileiro da Série D e Copa Verde). O time tem estreia na temporada agendada para o dia 13 de fevereiro diante da Adesg-AC.

Parceria

O presidente estrelado Valdemar Neto explicou para o blog do Chico Pontes que as contratações desses jogadores estrangeiros são frutos de uma parceria firmada com uma empresa de fora do país. O dirigente disse ainda que existe a possibilidade de o Rio Branco firmar uma outra parceria, ainda neste mês, para a chegada de novos jogadores. A parceria, segundo o dirigente, seria firmada com um clube de Portugal.