Time da “Série A” namora o goleiro acreano Tomate: Contratação deve ocorrer nos próximos dias

A imprensa esportiva passou a atribuir nesta semana uma aproximação entre o goleiro do Andirá-Ac com o Botafogo (RJ), o acreano Tomate, de 18 anos. Segundo reportagem do Jornal Lance! O jogador chegaria ao time carioca com contrato até o final de 2022.

Ainda de acordo com o periódico, Tomate deverá realizar nos próximos dias os exames médicos e assinar o contrato. Os últimos detalhes para o acerto ser fechado estão sendo discutidos. Se for de fato contratado, Tomate se torna o segundo goleiro acreano a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Oficialmente, o Andirá ainda não se manifestou sobre o assunto. O mesmo ocorre com o Botafogo.

Eduardo da Silva, popular Tomate, gerou comoção nacional após ser substituído durante um jogo na Copinha, entre Andirá e Atlético-MG. A troca gerou comoção no goleiro. O país repercutiu a cena e em seguida, Silva foi consolado por seguidores nas redes sociais e por atletas famosos. A situação ganhou ainda mais destaques quando o time adversário convidou-o para testes.