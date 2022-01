Tiktoker celebra engajamento após mãe falecer e gera polêmica: “Internet é cruel”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A tiktoker Stephanie Mecco gerou polêmica nas redes sociais após celebrar engajamento de um vídeo em que ela aparece fazendo dancinha ao lado da mãe hospitalizada. A mãe da influencer morreu no dia seguinte a gravação do TikTok.

No stories do Instagram, Stephanie postou um print da conta do Tiktok agradecendo a mãe pela repercussão. “Obrigada mãe, nosso último vídeo juntas está batendo quase 7 milhões de visualizações, mais de 600 mil curtidas. Esse foi sem dúvidas o seu presente para realizar nosso sonho”, escreveu Stephanie.

Confira o vídeo:

Após receber uma série de críticas, a influencer publicou um vídeo se explicando. “Última vez que venho a público dar qualquer explicação. Gravei esse vídeo no dia 30, último dia que vi minha mãe viva! Nunca imaginei que ela faleceria no dia seguinte. Ela estava consciente, colocamos a música que ela amava para tocar, brincamos com ela, conversamos e mesmo ela não falando, ela respondia. Apertava nossa mão, os olhos mesmo fechados lacrimejavam, balançava a cabeça. Gravamos o vídeo eu e meu irmão, na esperança de um dia ela ver e dizer: ‘Passei por isso e agora estou bem’. Mas infelizmente ela faleceu no dia 31, postei esse vídeo como uma homenagem”, diz o início da legenda.

“Nunca imaginei a repercussão. Ela sempre foi uma pessoa otimista, feliz e sempre encarava os problemas sorrindo. Era minha fã número um, gravava comigo, me gravava, me apoiava em tudo. Postei os stories em forma de agradecimento a mulher maravilhosa que ela era e graças ao seu ensinamento e seu incentivo eu estava crescendo. Era o nosso sonho eu crescer nas redes sociais. Quando o vídeo dela explodiu eu pensei: ‘foi ela quem fez isso’. Era o que ela sempre quis. Mas infelizmente a internet é cruel e as pessoas são horríveis!”, continuou a jovem.

“Muitos entenderam e estão me apoiando, a minoria está tentando me colocar para baixo. Sites de fofoca que pegaram um stories fora da ordem e estão divulgando com a legenda ‘Digital influencer comemora visualizações com a morta da mãe’ não viram os stories anterior para entender. Parem de destilar ódios a mim e minha família”, pediu finalizando a postagem.

Fonte: Correio Braziliense