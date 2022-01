TERROR: família é feita refém durante assalto de caminhonete em Senador Guiomard

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma guarnição da Polícia de Senador Guiomard foi acionada após um vizinho perceber que algo estranho estava acontecendo.

Ao passar em frente da casa e as luzes estarem todas apagadas sem a caminhonete na garagem e portão destrancado, o vizinho chamou a polícia.

Ao chegar no local, a polícia chamou várias vezes os proprietários e , sem ter resposta, decidiram entrar na casa para uma averiguação.

Já no interior da residência, a polícia ouviu o choro de uma criança e também de uma mulher, foi quando constataram se tratar de um assalto com reféns.

Um homem permanecia na casa com as vítimas, enquanto dois saíram dirigindo o veículo, uma caminhonete branca, no sentido da Bolívia.

Foi acionado o oficial de serviço do batalhão e também um negociador para conversar com o homem que fazia toda a família refém.

Quando chegou no local, o oficial Major Russo continuou a negociação. O assaltante já tinha liberado parte dos reféns e a partir daí, o oficial continuou o contato com o assaltante e, após ganhar a confiança do mesmo, ele se entregou.

A caminhonete havia sido levada por comparsas do assaltante. Mas, tão logo a polícia constatou se tratar de roubo, já fez contato com outros municípios e o veículo foi interceptado em Capixaba, onde houve o acompanhamento, e os bandidos acabaram batendo o veículo em uma árvore e fugiram para a mata.

O assalto aconteceu na noite desta segunda-feira, 3 no município de Senador Guiomard e a caminhonete já foi recuperada no município de Capixaba durante a madrugada do dia 4. Ninguém saiu ferido.