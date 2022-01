‘Tem criança aqui’: Motorista implorou para atirador não matar rapaz em carro no Nova Lima

-------- Continua depois da Publicidade--------

Renner dos Santos de Aquino, 26 anos, executado com tiros na cabeçana noite de sábado (1º), pegava carona com uma família de amigos quando ocorreu o crime. Ele estava no banco de trás do carro quando o atirador chegou e apontou a arma. O motorista ainda implorou, por conta do filho de dois anos que estava dentro do veículo.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o homem dirigia o Palio e no banco do passageiro ao lado estavam a esposa e o filho, de dois anos. Já no banco de trás estavam a sogra e Renner, que era amigo da família e pegava uma carona. Perto do cruzamento das ruas Zulmira Borba e Francisco Pereira Coutinho, o carro teve uma pane e parou.

Foi neste momento que o atirador chegou em uma motocicleta, desceu e foi direto até a janela onde estava Renner. Os dois tiveram uma discussão e o homem apontou a arma de fogo para a vítima, quando o motorista implorou para ele não atirar. “Pelo amor de Deus, tem criança aqui”, teria dito.

Mesmo assim, o suspeito afirmou que o “rolo” era com Renner, fez os disparos contra a cabeça da vítima e fugiu. A família não conhecia o autor do crime e o motorista conseguiu levar o rapaz até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia após o carro funcionar.

Renner chegou no posto de saúde já sem vida e Polícia Civil e Perícia foram acionadas. A família ainda deve ser ouvida sobre o caso. No registro da ocorrência foi constatado que o rapaz estava evadido do Sistema Prisional. Ele tem passagem por ameaça.

O crime foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como homicídio simples.