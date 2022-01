Telegram pode ser bloqueado em breve no Brasil; entenda o motivo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Telegram é alvo de apurações sobre disseminação de Fake News, discurso de ódio e desinformação, e por não responder as autoridades brasileiras o aplicativo de mensagens pode ser bloqueado no Brasil em breve.

O Ministério Público Federal (MPF) e o Supremo Tribunal Federal (STF) tentaram contato com a sede do aplicativo de mensagem, mas não tiverem retorno. Além disso, ele está na mira do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Polícia Federal.

De acordo com investigadores na esfera cível e criminal que atuam nas apurações do caso, não existe saída além do bloqueio do Telegram no país. Um dos motivos seria a falta de contato dos responsáveis pelo aplicativo, que tem impossibilitado a aplicação de multas e recomendações.

Na Alemanha, autoridades passaram a cogitar a suspensão da ferramenta para combater o extremismo após não obter resposta nos contatos feitos com a empresa.

Atualmente a sede do Telegram fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A equipe do Telegram teve que deixar a Rússia devido às regulamentações locais de TI e tentou vários locais como sua base, incluindo Berlim, Londres e Singapura.

Os órgãos do governo federal brasileiro já entraram em contato com as demais redes sociais, WhastApp, Facebook e Tik tok, para entender como funciona o sistema e os mecanismos que eles disponibilizam. Os três responderam ao governo.

Em ano eleitoral, o TSE busca construir uma relação de contato com o Telegram para colaborar na implementação de ferramentas para combater as notícias falsas, que podem interferir no resultado nas urnas.

Se houver a suspensão do aplicativo de mensagens, mais da metade dos brasileiros podem ser afetados por usarem como uma ferramenta de trabalho.

Fonte: Fiscaliza Amazonas