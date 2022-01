Técnicos da Anvisa veem lacunas e fragilidade em nota do Ministério da Saúde que pede liberação de autoteste

-------- Continua depois da Publicidade-------- Integrantes da Anvisa avaliam como frágil e insuficiente o documento do Ministério da Saúde enviado à agência na semana passada com pedido para liberação do autoteste no Brasil. Nesta quarta-feira (19), a partir das 15h, está prevista uma reunião da diretoria para discutir se libera ou não a autotestagem no Brasil. Compartilhe esta notícia no WhatsApp Desde o começo da discussão sobre o autoteste, a Anvisa deixou claro publicamente que a liberação do teste precisava vir acompanhada por uma política pública a ser definida – e enviada à agência – pelo Ministério da Saúde. Para fontes da Anvisa ouvidas pelo blog nesta quarta-feira (19), o documento enviado pelo ministério de Marcelo Queiroga na sexta-feira passada não é uma política pública: é apenas uma nota com o pedido para implementar o autoteste.

Segundo o blog apurou, a nota preocupa técnicos pois não detalha como será feito, por exemplo, a inserção de dados de notificação do resultado dos testes, tampouco explica como o ministério fará a distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Até aqui, as informações do documento tratam da venda e orientação sobre o uso de testes na farmácia e por técnicos de farmácias, o que tem sido classificado como um erro por integrantes da Anvisa pois, além de excluir a população mais vulnerável do país, que não tem recursos para comprar um teste, diz que cabe ao técnico da farmácia orientar o cidadão sobre o que fazer com o resultado do teste nas mãos.

