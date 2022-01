Taís Araújo, após expor crise no casamento com Lázaro Ramos, faz último comunicado e confirma: “Leve tudo”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Taís Araújo deixou mensagem ao posar com Lázaro Ramos e foi sua última publicação no feed

Taís Araújo e Lázaro Ramos, sem sombra de dúvidas, formam um dos casais mais queridos do mundo dos famosos. Para muitos, os dois são tidos como um exemplo a ser seguido, principalmente em função da parceria que sempre demonstram ter nos trabalhos e na vida.

Isso porque eles fazem questão de se apoiar em qualquer circunstância da vida. Apesar de terem passado por momentos difíceis no relacionamento durante a pandemia da Covid-19, os dois terminaram o ano de 2021 juntinhos e até deixaram seus votos aos internautas.

Em um registro em sua conta no Instagram, Taís Araújo decidiu deixar um recado mais do que especial para os seguidores e deixou seus votos para um 2022 abençoado. Assim, a atriz posou agarradinha com Lázaro Ramos e deixou seu último desejo aos internautas.

“Um Ano novo espetacular pra vcs, que a lua minguante leve tudo que não preste e que a gente possa sorrir novamente. Amor, respeito, força e coragem”, escreveu Taís Araújo na legenda do clique. Nos comentários, os internautas de plantão foram carinhosos

CRISE NO CASAMENTO

Em 2021, o casal quase se separou. Em entrevista para o ‘Roda Viva’ da TV Cultura, Taís Araújo confidenciou uma crise com Lázaro Ramos logo nos primeiros meses de pandemia. Ela revelou que o quebra-pau foi tão forte, que chegou a cogitar uma nova separação.

Primeiro ela piorou muito diante da pandemia. Muito, sério. A ponto de falar: ‘Cara, não vai rolar. Quero mudar com meus filhos para um apartamento de dois quartos’. Fiquei seriamente imaginando como seria, porque achei que não ia rolar mesmo”, declarou.

Apesar dos pesares, os dois conseguiram contornar: “A gente teve que reinventar, trabalhar dentro de casa. Trabalhei muito dentro de casa como atriz mesmo. A gente fez uma série ‘Amor e sorte’, eu e Lázaro. E foi justamente um momento crucial de nossa reconexão”.