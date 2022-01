Suspeito de ter assassinado Angela Maria e deixado dentro do guarda-roupa, é preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta sexta-feira, 7 de janeiro, um indivíduo suspeito de ter assassinado Ângela Maria, foi preso em uma região de fazenda do Mato Grosso.

Após o corpo de Ângela ser encontrado no guarda-roupa do mesmo, ele teria ido para uma região de fazenda em Rondolândia-MT, e se tornou o principal suspeito do crime que chocou Ji-Paraná. Reveja aqui

Agora ele deve ser trazido para Ji-Paraná, onde será interrogado e mais informações obtidas.

As imagens da prisão foram amplamente divulgadas em grupos de WhastApp.