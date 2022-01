Suspeito de fuzilar viatura da PC é preso e tem carro apreendido tentando sair de Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

MANAUS | O ocorrido da tarde desta quinta (6), gerou grande repercussão na cidade Manaus, o que fez com que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em conjunto com as Polícias Civil e a Militar, realizassem uma coletiva para falar das ações em andamento, em virtude de ocorrência em meio aos três presos que estavam sendo levados para audiência de custódia no Fórum Henoch Réis.



Imagem: Paulo César/ Imediato

Em meio as informações, as autoridades informaram que um suspeito envolvido no ataque, teria sido preso no momento, após trocar de carro, no momento em que tentava ultrapassar a barreira, que fica na saída de Manaus.

Em meio as denúncias e a ocorrência, pelo menos dois veículos usados durante o ataque foram achados após terem sido deixados pelos bandidos. Um dos veículos já foi apreendido e está sendo rastreado em meio as investigações.