Sobre coordenador de ramais que sofreu acidente

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com relação as notícias divulgadas em sites locais e grupos de WhatsApp, mais especificamente a um vídeo amplamente divulgado, no qual a matéria se intitula como “falha grave da Emurb prejudica Coordenador de ramais que ficou invalido em acidente de trabalho“, no intuito de repor a verdade e esclarecer os fatos, temos a declarar o seguinte:

1) Primeiro, o senhor Sebastião Silva Sena que foi o trabalhador envolvido no acidente nunca ficou desamparado pela EMURB. Desde o fatídico acidente, a empresa prestou e vem prestando toda a assistência material e psicológica ao trabalhador, tanto assim que disponibilizou uma

funcionária para dedicar-se exclusivamente no atendimento ao trabalhador, comprou os medicamentos necessários, disponibilizou um veículo para o transporte do trabalhador para idas e vindas em consultas médicas e está à disposição do mesmo para suprir suas necessidades.

2) O senhor Sebastião continua recebendo INTEGRALMENTE seus salários e benefícios até que sua situação previdenciária seja resolvida perante o INSS, que, diga-se de passagem, por conta dos tramites burocráticos de praxe, ainda não deferiu o benefício ao trabalhador, esclarecendo ainda

que quando o trabalhador por conta própria deu entrada na sua aposentadoria por invalidez ainda não tinha o laudo médico definitivo atestando sua incapacidade para o trabalho, acreditamos que por este motivo teve o requerimento indeferido.

3) A questão do Cadastro e-social é um problema do sistema do gerenciamento de dados do município que já vem das gestões anteriores, sendo que a SEGATI está empenhada em resolver ã Situação, e já está resolvendo, todavia, isso não tira a condição de segurado dos trabalhadores da empresa, que sempre recolheram a parte patronal do INSS dos trabalhadores, bem como dos prestadores de serviço, basta uma olhada no contracheque dos trabalhadores para comprovar tal fato, se o INSS não reconhecer administrativamente a condição de segurado do trabalhador acidentado,

reconhecerá judicialmente, pois as contribuições estão em dia.

Com essas considerações, e lamentando o infortúnio, repondo a VERDADE dos fatos, renovamos protestos de estima e distinta consideração. Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Rio Branco, 24 de janeiro de 2022

José Assis Benvindo

Presidente EMURB

Veja mais:

https://ecosdanoticia.net.br/2021/11/urgente-caminhonete-da-emurb-cai-de-ponte-e-deixa-tres-feridos-graves/

https://ecosdanoticia.net.br/2021/11/e-um-milagre-estar-vivo-motorista-de-caminhonete-da-emurb-relata-o-acidente-e-diz-que-tem-fe-que-vai-voltar-a-andar/

https://ecosdanoticia.net.br/2021/11/servidores-que-estavam-em-caminhonete-que-caiu-de-ponte-de-10-metros-seguem-internados-no-ps-no-acre/

https://ecosdanoticia.net.br/2021/11/apos-acidente-dois-servidores-da-emurb-seguem-internados-no-ps-e-tem-quadro-estavel/