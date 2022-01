Sobe para oito o número de pacientes internados no Hospital de Campanha do Juruá

-------- Continua depois da Publicidade--------

Conforme informações do boletim covid desta quinta-feira (13), o Hospital de Campanha do Juruá, em Cruzeiro do Sul, possui um total de oito pacientes internados. Sete estão na ala clínica, um com resultado negativo e quatro positivos para a Covid-19 e outros quatro suspeitos de influenza.

Uma pessoa de Rodrigues Alves segue tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid, com intubação.

Foi registrada uma admissão na clínica médica covid, o paciente é de Marechal Thaumaturgo. Não houveram altas ou óbitos.