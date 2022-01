Site do BC fica temporariamente fora do ar por sobrecarga de acessos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O site do Banco Central (BC) caiu temporariamente nesta terça-feira (25/1). Segundo a autarquia, o problema foi motivado pela novidade do Sistema Valores a Receber (SVR), que recebeu demanda acima da esperada. “Estamos ajustando a capacidade de atendimento”, justificou.

A instabilidade começou ainda na noite de segunda-feira (24), pouco depois de a autoridade monetária lançar um novo serviço. Funcionalidade do Registrato — Informações gratuitas de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio —, o Valores a Receber permite que cidadãos e empresas consultem se há quantia a receber de bancos e demais entidades do Sistema Financeiro.

Fonte: Correio Braziliense