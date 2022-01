Simone diz tudo que pensa de Simaria após notícia de fim, diz o que irmã faz e comunica: “Não é pra gritar”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Simone usou o canal que tem no YouTube para revelar como anda sua relação com Simaria, e garantiu que a irmã é terrível

Simone resolveu abrir o jogo sobre a relação que tem com a irmã, Simaria, que segundo ela, costuma cometer algumas gafes. A morena explicou que passa o dia inteiro preocupada com algumas atitudes da cantora, que é a mais velha da dupla.

Em um vídeo no canal que tem no YouTube, Simone abriu o jogo sobre alguns comportamentos mais impensados da irmã no dia a dia. “Gafe eu não costumo pagar muitas, mas tenho uma irmã que fico orando para dar tudo certo no final de todos os trabalhos”, iniciou a artista em um trecho do vídeo.

Tenho que cuidar 24 horas. Minha missão na Terra é cuidar dela. É agoniada, às vezes grita no momento em que não é para gritar, às vezes fala coisas que não é para falar, troca nome da pessoa…”, continuou.

MUITO DESLIGADA

Simone também revelou que Simaria quer mais mostrar seu corpo bonito do que estar inteirado do que acontece. “Porque ela não é muito ligada em redes sociais… Ela é ligada em botar as fotos dela de biquíni (risos). Tem hora que ela paga muita gafe. Ainda bem que tem alguém para cuidar”, brincou.

FIM DA DUPLA?

No ano passado, Simone e Simaria fizeram uma brincadeira sobre um possível fim da dupla que já formam há anos. As duas explicaram que formariam um trio, e até cogitaram a entrada de Juliette nos projetos, mas tudo não passava de uma brincadeira.

“A gente estava fazendo uma campanha publicitária para uma marca e a ideia dessa campanha é que a terceira coleguinha existiria, porque a gente era embaixadora. Aí a terceira coleguinha seria a cerveja e a gente ficou instigando os fãs sobre quem seria a terceira coleguinha”, explicou Simone.