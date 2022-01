Simaria testa positivo para Covid e suspende participação

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Simaria, da dupla sertaneja com Simone, e integrantes da banda, testaram positivo para Covid-19, na quinta-feira (6). Por conta do resultado, ela não irá participar do show que irá ocorrer em Florianópolis.

Simaria informou nas redes sociais que está com sintomas leves da doença. Ela já havia recebido resultado positivo de Covid em agosto de 2020.

Testei novamente para o Covid-19. Estou com minhas vacinas em dia, do jeito que tinha que ser feito. Mas infelizmente, estou eu aqui de novo. Mas eu só tenho a agradecer, porque a única coisa q eu tenho é tosse e um pouco de moleza no corpo”, disse Simaria.

A artista se apresentaria com a dupla Maiara e Maraísa na Capital catarinense. A cantora Simone fez o teste, mas obteve resultado negativo para a doença e participará do espetáculo.

Por meio de nota a assessoria do local onde ocorre o evento, na Stage Music Park, informou que a programação com o show está mantida e seguirá os protocolos sanitários contra a Covid.As informações são do G1