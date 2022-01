Simaria testa positivo para Covid-19 e desmarca shows

-------- Continua depois da Publicidade--------

A RSS Produções, empresa responsável pelo agenciamento artístico de Simone e Simaria, informou nesta quinta-feira (6/1) que a cantora Simaria e outros membros de sua banda foram diagnosticados com a Covid-19. Com isso, alguns shows que a dupla realizaria no mês de janeiro foram cancelados.

Em aviso enviado à imprensa, a RSS informa que os shows serão remarcados mas, até o momento, não possuem novas datas. A cantora segue isolada e em tratamento.

Leia o comunicado na íntegra: “A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório que representa a dupla Simone & Simaria, informa que a cantora Simaria e três de seus músicos testaram positivo para Covid-19 e encontram-se em isolamento com todos os cuidados necessários. Por este motivo, em máximo respeito à saúde de todos, as apresentações da dupla Simone & Simaria dos dias 07/01 em Florianópolis (SC) e 08/01 (sábado), em Praia Grande (SP), serão adiadas“.

Famosos como Preta Gil, Dudu Nobre, Gloria Groove e Gusttavo Lima também testaram positivo depois do Réveillon e tiveram compromissos cancelados.

Fonte: Metrópoles