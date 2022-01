Sidney Poitier, primeiro ator negro vencedor do Oscar, morre aos 94 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sidney Poitier, que foi o primeiro negro a vencer o Oscar de melhor ator principal por sua performance no drama ‘Uma Voz nas Sombras’ (Lilies of the Field) em 1963, morreu aos 94 anos.

O falecimento do artista, que ainda não teve a causa revelada, foi confirmada pelo Ministro das Relações Exteriores das Bahamas, Fred Mitchell.

Poitier cresceu em Cat Island, nas Bahamas. Ao longo de sua carreira, ele tem trabalhos como “Ao Mestre, com Carinho”, “Adivinhe Quem vem para Jantar” e “No Calor da Noite”, todos lançados em 1967.