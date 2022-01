Sesacre suspende divulgação do boletim sobre o coronavírus neste sábado após instabilidade no sistema

Em nota, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Informações Estratégicas Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), informou que a suspensão ocorre por causa de instabilidade do sistema de notificação ESUS-VE e da dificuldade que a equipe técnica está tendo com a consolidação dos dados de Covid-19, referente aos testes de RT-PCR e Testes Rápidos de antígeno.

“A medida se faz necessária para que as informações divulgadas estejam de acordo com o cenário real e atual da Covid-19 no estado do Acre”, diz a nota.

Com isso, segundo a nota, os números de casos positivos e óbitos permanecem de acordo com os dados divulgados nessa sexta-feira (7). O número de infectados segue em 88.403 e o de mortes em 1.852.

Em três dias de testagem na OCA em Rio Branco, 51 pessoas testaram positivo para a Covid-19, mas no boletim divulgado na sexta não houve confirmação de novos casos. Sobre isso, a Sesacre informou que “esses casos serão repassados ao município para inserção no sistema do Ministério da Saúde para, assim, trabalhar com dados oficiais conforme foi feito desde o início da pandemia de Covid-19”.