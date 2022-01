Sesacre instala sala específica para oferta de vacinas na Fundhacre

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu uma reunião na tarde desta segunda-feira, 10, para tratar sobre a implantação de uma sala para a oferta de vacinas básicas e especiais do calendário nacional de imunização. A tratativa se deu com representantes da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) e da Sesacre.

A implantação da sala específica de vacinas é para atender ao público da Fundhacre, em especial aos pacientes oncológicos, transplantados, pessoas vivendo com HIV, hepatites virais, além dos pacientes dos Centros de Reabilitação (CERs) I, II e III e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo comodidade e segurança ao promover facilidade no acesso à imunização.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, fala sobre a importância de uma sala de vacinação em um centro que recebe pacientes de todo o estado.

“Essa iniciativa é de suma importância para o atendimento preventivo aos nossos pacientes. Então, fazendo o que determina nosso governador, Gladson Cameli, considerando que a Fundhacre concentra diferentes especialidades em saúde, essa se torna uma medida estratégica para cuidar da nossa população”, destacou.

Fonte: Agência Acre