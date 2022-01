Servidor pioneiro do Hospital Regional de Vilhena morre em Porto Velho após ser diagnosticado com leucemia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Será sepultado hoje, após velório que deve começar às 11:00h na Capela Mortuária de Vilhena, o corpo do servidor público Valdir Kussmaul. Ele tinha 71 anos, comemorados no dia 25 de dezembro, no Hospital de Base de Porto Velho, onde estava internado havia uma semana.

Trabalhando na portaria do Hospital Regional de Vilhena há mais de 30 anos, “Valdirzão” começou a apresentar anemia há cerca de três meses e chegou a tomar várias bolsas de sangue, mas os médicos locais não diagnosticavam a doença que o atacava.

Somente depois de ser transferido para a capital, um hematologista constatou que o vilhenense estava com leucemia, com a realização de exames.

Pioneiro na cidade, onde havia chegado na década de 1970, Kussmaul deixa esposa e enteado. Os familiares fizeram questão de destacar o apoio que receberam do enfermeiro Caio Mendes, que além de buscar o corpo na capital, está cuidando de todos os preparativos para o sepultamento.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação