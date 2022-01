Sergio Marone incentiva uso de absorventes reutilizáveis e recebe elogios

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em postagem no Instagram, o ator foi elogiado por seguidoras: “Parabéns por quebrar tabus”.

O ator Sergio Marone ganhou um pontinho a mais com as seguidoras do seu Instagram. Isso porque ele compartilhou na rede social, uma postagem incentivando o uso de absorventes reutilizáveis.

Marone, que já havia compartilhado anteriormente um vídeo falando sobre o coletor menstrual, compartilhou uma foto com um absorvente reutilizável falando sobre o papel desses produtos para o meio ambiente.

“Pois é minha gente! Depois da repercussão do video sobre o coletor menstrual, venho anunciar que a @lojatukano tem absorventes reutilizáveis também! Como esse que seguro na foto. Além de poupar muito o seu $$ eles ajudam a produzir menos lixo no mundo e dessa maneira garantimos um futuro melhor para todos nós”, escreveu na legenda.

Nos comentários, mulheres parabenizaram o ator pela iniciativa. “Parabéns pelo serviço que vem fazendo junto ao feminino e ao planeta Sergio”, escreveu a atriz Samara Felippo. “Parabéns por quebrar tabus”, disse uma seguidora.