Senha da Netflix não pode ser mais emprestada? Conheça as medidas tomadas pela empresa

-------- Continua depois da Publicidade--------

É normal para os usuários dos serviços de streaming compartilhar as senhas com a família ou amigos, e alguns optam até mesmo por dividirem o valor para que as contas pesem menos no fim do mês.

Porém, a Netflix não está muito de acordo com isso e parece que a empresa já começou a tomar medidas contra o compartilhamento de contas. Anteriormente, um aviso que dizia “Se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria conta para continuar visualizando” apareceu para alguns usuários dos Estados Unidos que ficaram chocados.

Alguns meses depois deste acontecido, em abril de 2021, o CEO da Netflix, Reed Hastings, falou sobre isso. “Continuaremos a trabalhar em acessibilidade em todos os países que atendemos. Ao fazê-lo, queremos garantir que as pessoas que usam uma conta Netflix, que acessam, estejam autorizadas a fazer isto” disse Hastings.

O aviso que alguns assinantes viram faz parte de um dos muitos testes feitos pela empresa para diminuir o compartilhamento de senhas e, ao que parece, isso indica que provavelmente a Netflix poderá lançar futuramente um sistema de verificação por meio de códigos que, aparentemente, somente o verdadeiro dono da conta terá acesso, bem semelhante ao usado pelo Google.

Se você é um dos que se pergunta se é permitido ou não compartilhar sua conta Netflix, a resposta é não, não é permitido. A versão dos termos de uso da Netflix de 1 de janeiro de 2021 deixa isto bem claro.

“O serviço Netflix e todo o conteúdo visualizado através do serviço são para seu uso pessoal e não comercial e não podem ser compartilhados com indivíduos fora de sua casa. Durante sua assinatura da Netflix, concedemos a você um direito limitado, não exclusivo e não-transferível, para acessar o serviço e assistir ao conteúdo Netflix.”

Dito isso, legalmente, somente pessoas residentes da mesma casa poderiam utilizar uma única conta para acessar o streaming.

Fonte: IGN Brasil