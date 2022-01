Seguindo tendência de alta, Acre registra 449 casos de covid-19 nesta segunda-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Até o momento, o Acre registra 258.546 notificações de contaminação pela doença, sendo que 168.266 casos foram descartados e 30 exames de RT-PCR seguem aguardando análise.

Boletim oficial divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), aponta que 449 casos de covid-19 foram registrados nesta segunda-feira, 17, no Acre, elevando o número de infectados para 90.250 em todo o estado.

Sem mortes decorrentes da doença registradas nas últimas 24 horas, o número oficial de óbitos permanece em 1.854. Até o momento, o Acre registra 258.546 notificações de contaminação pela doença, sendo que 168.266 casos foram descartados e 30 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Ainda segundo a Sesacre, pelo menos 86.731 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 19 seguiam internadas até a divulgação do último boletim oficial.

Avanço da imunização

Conforme dados do Portal de Informações sobre o Combate à Covid-19, o Estado já aplicou 1.021.379 doses de imunizantes, sendo mais de 432 mil pessoas com o esquema vacinal completo. O número de pessoas que tomaram a primeira dose é de 566 mil, enquanto 420 mil tomaram a segunda dose, e mais de 12 mil tomaram imunizante de dose única. A dose de reforço, no entanto, só foi aplicada a mais de 18 mil pessoas, conforme dados do Portal.

Vacinação de crianças

Todas as cidades acreanas já podem começar a vacinar crianças entre 5 e 11 anos de idade. Na última sexta-feira, 14, as primeiras vacinas para este público chegaram a Rio Branco, em um voo comercial, totalizando 7,2 mil doses que foram distribuídas ainda na madrugada de sábado, 15, a 18 municípios acreanos.

Na capital, Rio Branco, um menino autista de 8 anos foi a primeira criança a ser vacinada contra a doença. A partir desta segunda-feira, 17, cinco Unidades de Saúde da Família irão ofertar a vacinação exclusivamente para o público infantil, das 08h às 12h e das 14h às 16h.

São elas: Manoel Bezerra, na Cidade do Povo, Gentil Perdome, no Bairro Esperança, Mário Maia, Bairro 15, Vitória na regional São Francisco e Maria Áurea Vilela, bairro Cadeia Velha.

Situação de emergência

Vale destacar que, no dia 10 de janeiro, a prefeitura municipal de Rio Branco e o governo do Estado decretaram Situação de Emergência no âmbito do município e também do Estado, devido ao aumento exponencial dos casos de covid-19 e também de síndrome gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Desde dezembro de 2021, as unidades de saúde do Estado têm tido aumento no número de atendimentos de pacientes com sintomas de gripe, chegando a atender mais de 13 mil pacientes somente de 1º a 31 de dezembro do ano passado. O Decreto estadual também informa que há superlotação por internações referentes à síndrome gripal nas unidades do interior e da capital, com aumento na taxa de internação de até 120%.

Ambos decretos têm validade de 90 dias, podendo serem prorrogados por igual período.