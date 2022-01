Secretaria Municipal de Zeladoria intensifica os trabalhos de limpeza nos bairros periféricos de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), executa o programa “Cidade Limpa, Povo Desenvolvido”.

A proposta é levar serviços de limpeza a todos os bairros da capital acreana, praças e espaços públicos, além de fazer a desobstrução de córregos e igarapés. As ações proporcionam mais qualidade de vida e saúde à população.

O programa segue o cronograma de limpeza em vários pontos da cidade. Nesta etapa, os bairros periféricos são contemplados com reforço dos serviços.

Nesta sexta-feira, 14, aproximadamente 500 homens realizaram os trabalhos de capinagem, roçagem, raspagem, catação, retirada de entulhos manual e mecanizado, em 12 bairros mais afastados do centro da cidade.

O secretário Municipal de Zeladoria de Rio Branco, Joabe Lira, destaca a importância dos bairros que costumavam ser menos assistidos pelo poder público em gestões anteriores.

“Agora todos podem receber os serviços de limpeza em sua totalidade, deixando os espaços atrativos, beneficiando com a saúde dos moradores, em um período tão delicado de aumento de infestação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya”, explicou.

A Secretaria Municipal de Zeladoria de Rio Branco reforça que para manter a cidade limpa e organizada, também é importante contar com o apoio da população. “Os moradores precisam ficar atentos e dar a destinação correta aos resíduos. No caso dos entulhos, a prefeitura segue o cronograma de recolhimento do lixo, e passa nos bairros, nas datas agendadas”, acrescentou Joabe Lira.

