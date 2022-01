“Se não tiver sintomas, não deve vir”, orienta médico do Into-AC sobre riscos de infecção por Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Coordenador do Into-AC também alerta sobre crianças de colo em unidade de Saúde.

Com o aumento dos casos de Covid e o surto de gripe no Acre, a orientação médica é que pessoas sem sintomas de ambas doenças não procurem atendimento na Saúde. O médico Evandro Teixeira, coordenador do Instituo de Traumatologia e Ortopedia (Into) do Estado, reforça que a infecção pode acontecer na própria unidade.

“Se você não tiver sintomas, não deve vir, porque pode adquirir na unidade, aqui está o Covid! Não deve trazer criança de colo na unidade para passar na frente. A criança de colo não deve entrar na unidade, porque ela não usa máscara, o familiar que trás criança de colo está botando em risco a vida dessa criança”, alerta o médico.

Pelo mesmo motivo, a Prefeitura Municipal de Rio Branco decidiu restringir os testes de covid-19 apenas para quem tiver sintomas da doença.

Situação de emergência

No último dia 10 de janeiro, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), e a secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, decretaram Situação de Emergência na Saúde, devido ao aumento nos casos de Covid-19 e síndrome gripal, na capital acreana.