SE DERAM MAL: casal é preso levando carro roubado para Bolívia

Segundo a polícia militar, o casal iria receber R$ 2 mil pelo transporte do carro de Rio Branco para a Bolívia.

Eles foram presos durante a madrugada desta quarta-feira, 4, na região do município de Capixaba, enquanto a polícia militar aguardava um guincho para levar um outro veículo que havia sido roubado em Senador Guiomard.

A guarnição estava aguardando o guincho quando decidiu abordar um Corolla branco que ia no sentido Rio Branco- Bolívia.

A polícia notou o nervosismo do condutor e decidiu acionar a PM para ir até o endereço que constava no documento do carro.

Já em Rio Branco, a guarnição verificou que a casa, de onde possivelmente o veículo havia sido levado, estava toda revirada e uma situação tinha acontecido ali.

De volta à estrada, a polícia voltou a interrogar o condutor que acabou confessando se tratar de um carro roubado e que ele receberia R$ 2 mil para atravessar o carro para a Bolívia.

O casal recebeu voz de prisão e junto com o veículo recuperado, foram conduzidos para Rio Branco.