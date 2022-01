Saúde Estadual detecta 16 casos positivos de Covid-19 durante ação na OCA Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A testagem rápida é realizada utilizando amostra coletada através do swab nasal ou nasofaríngeo, que em 15 minutos detecta uma proteína presente no coronavírus e dá o resultado do teste.

De 5 a 7 de janeiro, o governo do Acre promove a testagem rápida para detecção da Covid-19, das 8h às 12h, na Organização das Centrais de Atendimento (OCA), em Rio Branco. No primeiro dia de ação, dos 194 testes realizados, 16 testaram positivo mas com sintomas leves, uma taxa de 8,92% de positividade.

Ação faz parte do Plano Nacional de Expansão da Testagem para covid-19, lançado em setembro pelo Ministério da Saúde (Foto: Diogo Silva/OCA)

A ação é uma parceria entre a Saúde estadual e a OCA, e tem como objetivo identificar o perfil epidemiológico da população após as campanhas de vacinação contra a covid-19. Além da testagem, foram aplicadas 97 doses de imunizante contra a covid-19.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), Gerinês Arruda, é importante fazer a testagem da população para entender o nível das taxas de contaminação: “A pior fase já passou, mas o vírus continua circulando e contaminando pessoas. Nosso principal objetivo é identificar casos positivos, sejam eles sintomáticos ou não, para realizarmos as medidas de prevenção e controle, assim como também tomar ações relacionadas aos contatos primários que os infectados tiveram”, ressalta

Para a professora Maria Socorro, a ação é importante, pois concentra vacinação e testagem num só lugar, no centro de Rio Branco: “É uma oportunidade que todos têm, com a testagem e a vacinação, de combater o vírus, e também foi uma ideia muito boa trazer essa ação para a OCA, que fica no centro da cidade, e é um lugar de fácil acesso à população”, conclui.