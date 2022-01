Saúde do Acre confirma 51 casos de covid-19 em ação na Oca; 412 pessoas foram imunizadas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A ação foi realizada de 5 a 7 de janeiro, no período da manhã, com o objetivo de identificar o perfil epidemiológico da população



Em três dias, 412 pessoas foram imunizadas contra a doença (Foto: Diogo Silva/OCA)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) identificou 51 casos positivos de covid-19 durante ação na Organização das Centrais de Atendimento (OCA) Rio Branco, realizada de 5 a 7 janeiro. Ao todo, foram realizados 747 testes, o que representa uma positividade 6,82%. Além da testagem rápida, 412 pessoas foram vacinadas contra a covid-19.

Segundo a Sesacre, em todos os casos positivados as pessoas apresentavam sintomas leves da doença. Os testes foram utilizados através de amostra coletada via swab nasal ou nasofaríngeo, que em 15 minutos detecta uma proteína presente no coronavírus e dá o resultado do teste.

Realizada em parceria com a OCA, o objetivo da ação é identificar o perfil epidemiológico da população após as campanhas de vacinação contra a covid-19.



Foram três dias de testagem rápida na OCA Rio Branco (Foto: Diogo Silva/OCA)

Confira o balanço divulgado pela Sesacre

05/01/2021

• 194 testes rápidos antígeno realizados

• 16 positivos para COVID-19 todos com sintomas leves.

• Positividade de 8,92%

• 115 doses de vacina aplicadas

06/01/2021

• 255 testes rápidos antígeno realizados

• 8 positivos para COVID-19 todos com sintomas leves.

• Positividade de 3,1%

• 127 doses de vacina aplicadas

07/01/2021

• 298 testes rápidos antígeno realizados

• 27 positivos paran COVID-19 todos com sintomas leves.

• Positividade de 9.0%

• 170 doses de vacina aplicadas