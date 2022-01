Saúde detecta 51 casos positivos para covid-19 e aplica 412 doses de imunizante durante ação na OCA

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dados serão contabilizados posteriormente pelo Ministério da Saúde

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), finalizou nesta sexta, 7, o pontapé inicial da ação Testa Brasil, do Programa Diagnosticar para Cuidar, do Ministério da Saúde, no Acre.

Durante três dias, 5 a 7 de janeiro, as equipes de saúde do governo se deslocaram até Organização das Centrais de Atendimento (OCA) Rio Branco para realizar testes rápidos de covid-19 na população, além de levar também equipes de vacinação, com intuito de aumentar a cobertura vacinal na cidade, com primeira, segunda e terceira dose.

Durante os três dias, foram realizados 747 testes, com 51 casos positivos, totalizando 6,82% de positividade e 412 pessoas foram imunizadas contra a covid-19.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), aqueles que testaram positivo para o coronavírus apresentavam sintomas leves.

Vale ressaltar que a Saúde do Acre deu início ao programa em Rio Branco, e que é responsabilidade dos municípios levar as testagens à população.

Novos casos

Os casos confirmados que constam nos boletins diários sobre a covid-19 no Acre contam com dados oficiais do Ministério da Saúde.

Os exames positivos registrados durante ação de testagem rápida para covid-19 na OCA de Rio Branco ainda não foram inseridos na plataforma do MS. Por isso, não deram entrada no boletim.

Assim que forem carregados no sistema, eles serão contabilizados em boletins futuros.

Fonte: Agência Acre