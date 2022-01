Saúde define fluxo de conduta e regulação do lactente menor que 28 dias

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo de Saúde da Criança, vinculado ao Departamento de Atenção Primária à Saúde (Daps), apresentou o fluxo de conduta e regulação do lactente menor que 28 dias à nova coordenação da Central de Regulação do Estado, após uma reunião, na última quinta, 6.

O objetivo do fluxo de conduta é organizar o acesso aos serviços de saúde, qualificar a regulação das crianças e garantir o transporte entre as unidades, como também prestar atendimento prioritário às crianças com intercorrências.

Durante a reunião foi discutida a implantação do fluxo de conduta em 2012, a revisão do documento em 2020 e a aprovação em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no ano de 2021. Além disso, foi decidida a necessidade de dar seguimento ao alinhamento desse fluxo entre as equipes da gestão e, posteriormente, à implantação da ação nas unidades de saúde.

Participaram também da reunião, a coordenação da Rede Cegonha e do PlanificaSUS, além de representantes da área da Saúde da Mulher e do Homem, da Saúde da Família e da Diretoria de Redes.

Ficou definida uma reunião entre a coordenação das centrais de Regulação da Sesacre e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco, para organização e cumprimento desse fluxo de conduta pelas equipes da atenção primária, e posterior implementação da ação pelas equipes do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco, das unidades de pronto atendimento (UPAs) da Maternidade Bárbara Heliodora (MBH) e do Hospital da Criança (HC).

Fonte: Agência Acre