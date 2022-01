Saúde de Rio Branco segue com vacinação contra Covid em crianças, adolescentes e adultos nesta quarta (26)

Pontos de vacinação:

Crianças a partir de 5 a 11 anos

USF Manoel Alves Bezerra – Conjunto habitacional Cidade do Povo;

USF Maria Verônica – Preventório;

USF Dr. Mário Maia – bairro Cidade Nova;

USF Maria Áurea Vilela Santos – bairro Cadeia Velha;

USF Vitória – bairro Vitória

USF Raimundo Moreira – Trav. Jacó, bairro João Eduardo II

Escola Infantil Bem-Te-Vi – ao lado da USF Gentil Perdomo

Reforço para pessoas que tomaram a 1ª dose da Janssen há 2 meses ou mais

Urap Vila Ivonete

12 anos ou mais 1ª e 2ª dose Pfizer (+21 dias) – dose de reforço (+ 4 meses)

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

Urap Hidalgo de Lima

Urap Ary Rodrigues

Urap Bacurau

Policlínica Barral Y Barral

Somente 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Urap São Francisco

Urap Bacurau

Urap Vila Ivonete

Policlínica Barral y Barral

Segunda dose Coronavac

Vigilância Epidemiologica – por agendamento pelo número 3227-3165. Prédio ao lado do Palácio do Comércio (Avenida Ceará).

Vacinação no Acre

Dados do boletim simplificado do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre divulgados ao g1 nesse domingo (23) mostram que 479.409 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 70,31% da população.

O Acre ficou mais de um mês sem divulgar os dados da vacinação contra a Covid-1, após um “apagão” no sistema do Ministério da Saúde, alvo de um ataque hacker. O painel de vacinação do governo voltou a ser atualizado nesse domingo (23).

Conforme os dados, 594.444 pessoas tomaram ao menos a primeira dose da vacina no estado do Acre, o que representa um percentual de 87,18% do público-alvo, que é a população acima de 12 anos de idade.

Já com relação à dose de reforço, que é destinada às pessoas com idade acima de 18 anos, a cobertura vacinal no Acre está em 13,47%. Isso significa que do total de 578.916 que devem receber o reforço, somente 77.987 procuraram uma unidade de saúde para se imunizar.