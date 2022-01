Rodrigo Cowboy, do BBB, perdeu parte do corpo, foi a falência e foto atual prova real estado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cowboy não soube administrar o prêmio do BBB e acabou perdendo muito mais do que o dinheiro

Na segunda edição do Big Brother Brasil, o prêmio – na época, de 500 mil reais acabou nas mãos de Rodrigo Leonel, o Cowboy. Até ai, tudo maravilhoso e dando certo. Só que quando Rodrigo Cowboy voltou para o mundo fora da casa, as coisas não foram tão bem assim.

Em uma entrevista para Geraldo Luís, Rodrigo Cowboy adimitiu que torrou todo o dinheiro que ganhou do programa insvestindo em uma fazenda e cabeças de gado. O vencedor da segunda edição esperou um mês para sacar o prêmio, para pensar melhor como iria usa-lo

“Desse dinheiro eu lembro, na época, eu comprei mil bezerros, que era 350 [cada cabeça do animal] na época, e paguei dois anos de aluguel de uma fazenda. Pronto, isso aí já foi tudo”, disse o Cowboy na entrevista.

Além do investimento, Cowboy comprou dois apartamentos, um para cada filha- hoje com 24 e 27 anos, do seu primeiro casamento.

Em uma entrevista recente para o “Extra”, Rodrigo contou como estava nos dias atuais. Na conversa ela falou que estava morando de aluguel, sobre a nova profissão e os investimentos que tem feito.

Estou vivendo nisso daí de aluguel. Não deu ainda para comprar uma casa, mas vai acontecer (…) Hoje em dia estou aqui treinando cavalos e faço os meus negócios de corretagem. Tenho uma representação de ração de cavalos”, contou ele.

O COWBOY ESTÁ DIFERENTE

Desde que saiu do BBB há 10 anos, Rodrigo mudou bastante o visual, porque, afinal, o tempo passa para todos, né. Em algumas fotos o Cowboy aparece bem diferente da figura que era na casa. Um pouco mais magro e com cabelos grisalhos, mas um detalhe continua o mesmo, o chapéu na cabeça.

RODRIGO COWBOY ESTÁ SE PREPARANDO PARA O CASAMENTO

Aos 51 anos, Cowboy está noivo da corretora de imóveis Fabiana Pastori. Esse será o terceiro casamento de Rodrigo. Ele e Fabiana moram juntos em Ribeirão Pires, SP, e são pais do filho caçula de Rodrigo. O ex-BBB já é pai de outras duas meninas, frutos do casamento anterior.

ACIDENTE O FEZ PERDER PARTE DO CORPO

Há alguns anos, Rodrigo se envolveu em um acidente de trabalho, perdendo parte de um dedo. Alem disso, o empresário foi preso em 2007 durante a Festa do Peão de Barretos, também no interior de São Paulo, acusado de estelionato. Seus familiares o ajudaram a pagar a fiança de R$ 20 mil na época. Essas informações foram divulgadas inicialmente pelo G1.