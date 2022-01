Roberta Miranda fala o que pensa de Anitta e expõe mudança da cantora: “Volter a ser humilde”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Anitta acabou sendo envolvida em uma polêmica

Roberta Miranda é conhecida por não ter papas na língua e sempre falar tudo o que quer. Dessa vez, por exemplo, a cantora acabou atacando ninguém mais, ninguém menos do que Anitta. Tudo começou quando a famosa decidiu fazer um comentário a respeito da dona do hit Faking Love.

Sem perder tempo, Roberta Miranda insinuou que Anitta deveria exercer mais a humildade e deu a entender que a cantora mudou de comportamento nos últimos anos: “Desejo que você volte a ser aquela pessoa humilde do início! Que você responda quem realmente te verdadeiramente te considera! Beijos na sua tia minha fã”.

Mas, o comentário de Roberta Miranda acabou gerando uma série de críticas. “Gente, a Anitta não tem um minuto de paz”, “Sinceramente, não entendo essa perseguição que esse povo tem com a nossa rainha”, “Deixa a Anitta em paz, todo mundo tem que atacar de alguma forma”, disseram alguns internautas.

FUTURO DA CANTORA

A sensitiva Márcia Fernandes participou de uma live no canal Diva Depressão e revelou alguns spoilers que o futuro guarda para a cantora Anitta. “Vejo ela crescer nesse campo internacional, muito, muito muito, eu acho engraçado as pessoas criticarem ela, eu acho que ela escolheu essa vida pra ela, ela está fazendo muito sucesso”, diz.

Em seguida, a sensitiva dá mais detalhes sobre a previsão de Anitta: “Ela está no ano 13, ano dificílimo para amor, ela está com problemas de solidão e vai continuar. Ela está preocupadíssima, ela está frágil sentimentalmente, não adianta ter todo dinheiro do mundo se você está só e tá doendo a solidão. Vai doer muito ano que vem também, eu vejo ela muito frágil na parte emocional, vocês vão ficar sabendo”.

Por fim, a vidente deu um conselho para que cantora possa ser feliz no amor: “Anitta é filha de São Jorge, se eu fosse ela ia ancorar São Jorge, o coitado teve nove noivas e nunca casou, então os filhos dele sofrem também. Olha, eu sei que você é macumbeira, filha de Ogum, eu sei porque eu vi na internet, então, minha filha, faz alguma coisa muito forte para Ogum te abrir esse caminho”.