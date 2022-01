Rio Branco recebe o ano novo com queima de fogos realizada pela prefeitura na ponte metálica

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em Rio Branco, capital do Acre, a celebração da chegada de 2022 foi marcada com queima de fogos de artifícios sobre o rio Acre, na famosa ponte Juscelino Kubistchek (ponte metálica), que liga o primeiro ao segundo distrito da cidade.

As pessoas usando máscaras assistiram a queima de fogos de artifício de vários pontos da orla, onde o novo ano foi recebido com um show de luzes formadas a partir de explosões de artefatos que durou cerca de 10 minutos.

Uma das novidades deste ano é que foram utilizados artefatos e fogos de artifício, que não provocam estampidos. Um dos cartões-postais da cidade, a orla a Praça do Novo Mercado Velho, ofereceu visão privilegiada do espetáculo.

No coração da cidade, no Calçadão da Gameleira, também houve espaço para apreciar. As músicas que funcionaram em harmonia com os efeitos visuais, no momento da chegada do novo ano, enquanto os fogos coloriam o céu de Rio Branco, promoveram uma imersão no tempo, lembrando passado, presente e futuro.

O prefeito Tião Bocalom, falou sobre o evento. “Foi uma festa linda, as músicas nos remeteram ao passado, presente e ao futuro. Foi emocionante. Tenho certeza absoluta que a queima de fogos foi agradável para todos. Agradeço imensamente a presença de cada um que participou da festa, que 2022 seja um ano de muitas realizações para todos”, ponderou o gestor.