Rio Acre mede 11,17 metros na capital e Defesa Civil se prepara para ampliar monitoramento nos bairros

Falcão confirmou que choveu mais do que o dobro do esperado para todo mês de dezembro do ano passado.

Além dos monitorados dos bairros, o major ressaltou que as equipes também fazem esse trabalhos nos municípios acreanos e nos países vizinhos pode onde o Rio Acre passa. “Isso vai dar noção para nós na antecipação no socorro. Estamos monitorando também o Riozinho do Rola e o Espalha, que têm muita influência sobre nosso nível. É um momento de tensão mesmo para nós”, finalizou.

No dia 22 de fevereiro, o governador Gladson Cameli decretou calamidade pública em dez cidades do Acre. No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o estado de calamidade nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.