RÉVEILLON: Ataque a tiros na frente de boate termina com homem baleado

A vítima acabou alvejado no pescoço e a bala ficou alojada. O autor do crime fugiu na sequência e a ocorrência foi registrada no DP da área

O ataque a tiros ocorreu nesta madrugada de sábado (01) em frente a uma boate na Avenida Rio de Janeiro, bairro Lagoinha, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Matheus C. C., 30, foi baleado no pescoço e socorrido ao hospital João Paulo II. Conforme a polícia, o homem estava conversando com amigos no momento em que um criminoso passou efetuando disparos na direção das pessoas.

