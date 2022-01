Repórter do SBT tem briga feia com a Record no meio da rua, invade e peita segurança: “Daqui não saio”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O SBT e a Record protagonizaram uma briga daquelas (de maneira indireta) na Bahia após um barraco feito pela profissional do canal de Silvio

Uma repórter da TV Aratu, afiliada ao SBT na Bahia, surpreendeu ao armar um barraco público em um condomínio por causa de uma equipe de uma emissora rival, a RecordTV Itapoan. Fazendo uma cobertura no local, ela se deparou com um homem querendo a retirar do local, mas bateu o pé e se recusou sair.

Não tá liberado, para de ficar filmando”, disse o homem, na ocasião. “Não tô entendendo a sua necessidade de querer me tirar e deixar a Record aqui, não tô entendendo”, respondeu a mulher, que continuou sua cobertura normalmente: “Olha aqui a quantidade de moradores, a quantidade de gente desesperada”.

Briga feia com repórter do SBT

Na sequência, um segurança chegou anunciando que ela teria que sair. “A gente tem ordem que não pode todo mundo entrar”, disse. “São duas equipes de imprensa, por que o senhor só tá abordando a equipe da TV Aratu?”, perguntou ela. “A outra chegou primeiro e ela era amiga do morador”, respondeu o profissional.

Foi o suficiente para a mulher ficar ainda mais revoltada. “Estamos sendo colocados pra fora, o síndico pediu pra a gente sair, mas tem um morador beneficiando outra emissora”, disse ela, que acabou indo para outro ponto do condomínio e conseguiu a autorização de um outro morador para permanecer pelo local.

Autorização conseguida

Com isso, ela novamente bateu o pé e recusou deixar o local. “Estamos autorizados, convidados também pelo morador do 402, você não pode me tirar, porque eu sou convidada do 402, então vai ter que tirar também o convidado do outro andar, aí você vai ter que se resolver com o síndico”, disparou a jornalista do SBT.