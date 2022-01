Reforma administrativa que prevê criação de 150 cargos deve ser votada nesta quinta (20) pelos vereadores de Rio Branco

A proposta, apresentada pelo prefeito Tião Bocalom, foi entregue à Câmara no último dia 11 e passaria pela Procuradoria do parlamento e depois pelas Comissões de Constituição e Justiça e a de Orçamento e Finança antes de ser votada. A sessão está marcada para começar às 14h desta quinta.

O presidente da Câmara, vereador N Lima (PP) afirmou que o parecer da Procuradoria da Câmara indicou algumas alterações no texto original, mas somente em relação ao uso de alguns termos. Ele acredita que a proposta deve ser aprovada. Já a vice-presidente do parlamento mirim, vereadora Michelle Melo (PDT) é contra a proposta.

“É uma reforma que quer conceder cargos comissionados, porém não menciona nada sobre as negociações do salário defasado dos servidores públicos que estão há um ano tentando conversar com a prefeitura e não são ouvidos. É ultrajante o caos que estamos inseridos: saúde, vacinação, servidores públicos, transporte coletivo, infraestrutura e o prefeito pensando em cargos comissionados. Meu voto claramente é não”, afirmou.