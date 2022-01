Reforço de outra marca é mais eficaz a imunizados com Coronavac

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um estudo do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de Oxford publicado na revista científica The Lancet na 6ª feira (21.jan.2022) mostrou que a estratégia mais eficaz para a escolha da dose de reforço contra a covid-19 de quem foi imunizado com a CoronaVac é a combinação de outro imunizante.

Segundo a pesquisa, 28 dias depois da dose de reforço a vacina de RNA mensageiro, da Pfizer, aumenta em cerca de 152 vezes a produção de anticorpos, capazes de bloquear a entrada do vírus nas células. Essa elevação foi cerca de 90 vezes maior com a AstraZeneca e de 77 vezes com a Janssen. Com o reforço realizado com a própria CoronaVac, o resultado é de 12 vezes a mais.

“A pesquisa norteou as políticas públicas conduzidas pela pasta para o enfrentamento à pandemia e campanha de vacinação. O Ministério da Saúde orienta que a dose de reforço seja aplicada preferencialmente com a Pfizer, ou, de maneira alternativa, vacinas de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)”, disse o ministério.

“Os dados apresentados evidenciam o acerto do Ministério da Saúde de usar vacinas de RNA e vetor viral para reforço daqueles com vacinas de vírus inativado”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a publicação.

No Brasil, 1.240 voluntários participaram do estudo em São Paulo e Salvador.

O estudo também mostrou dados sobre variantes. De acordo com a publicação, a indução de anticorpos capazes de neutralizar as variantes Delta e Ômicron chegou a 90% dos indivíduos depois do reforço com uma vacina diferente. Em contrapartida, só 80% e 35% dos indivíduos depois do reforço com CoronaVac tiveram neutralização para as variantes, respectivamente.