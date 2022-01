Record rejeitou dois projetos com Jojo Todynho após “A Fazenda 12”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Antes de Jojo Todynho, de 24 anos, ser contratada pela Globo, onde emplacou o projeto “Jojo Nove e Meia” e participações no “Vai Que Cola” e no “Lady Night”, a Record teve a oportunidade de avaliar dois projetos encabeçados pela campeã de “A Fazenda 12”. De acordo com o site Natelinha, ambos eram sitcoms protagonizadas pela funkeira, uma chamada “Jojo Vale Tudo” e outra “Pano Pra Manga”.

Na primeira, a funkeira interpretaria uma empregada doméstica de uma família de classe-média que sempre resolve se envolve nas “roubadas” dos patrões. Já no segundo enredo, Todynho seria uma costureira que fica em maus bocados ao contratar um estilista que, na verdade, é um fugitivo da polícia. No documento entregue à diretoria da Record, as sitcoms teriam duração de 25 ou 50 minutos. Entretanto, o produtor das séries não obteve retorno da emissora, deixando o caminho livre. Meses depois, Jojo assinou com o Grupo Globo.

Fonte: Gente