Recém-nascido morre após ser atacado por pitbull enquanto dormia

Um recém-nascido de 21 dias morreu após ser atacado por um cachorro pitbull, em Limeira (SP), na tarde desta segunda-feira (17).

A família mora no bairro no bairro Águas da Serra. Segundo a Polícia Civil, a mãe deixou o filho dormindo no quarto, foi tomar banho e pediu que a avó olhasse a criança.

Nesse período, o cachorro, que é da família, entrou no quarto onde estava a vítima e a atacou. Também conforme a corporação, o avô deu uma facada no pitbull para que ele largasse o bebê, e o cão morreu.

Segundo a Polícia Militar, o bebê chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Pedro.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Limeira comunicou que o menino chegou na UPA com parada cardíaca, houve tentativa de reanimação, mas ele não resistiu.

A mãe ficou em estado de choque e também precisou de atendimento médico.

O delegado plantonista da Polícia Civil e uma equipe de perícia foram até o local para dar início às investigações. Depoimentos ainda serão colhidos durante as apurações. O caso foi registrado no Plantão Policial de Limeira.

Fonte: G1