Receita Federal apreende drogas em mala no aeroporto

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Receita Federal apreendeu 13,5 quilos de drogas, do tipo skunk, em umas bagagens no Aeroporto Eduardo Gomes, nesta terça-feira (11). A pessoa responsável pelas bagagens estava em um voo com destino a Vitória, no Espirito Santo.

Segundo informações, durante a fiscalização foi detectado pelo raio-x os tabletes de drogas. A pessoa responsável pela bagagem foi retirada do voo e foi presa. O voo tinha conexões com os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo e Santos Drummond, no Rio de Janeiro.

As drogas apreendidas foram entregues à Polícia para análises e procedimentos administrativos.