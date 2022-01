RATINHO CURTE FÉRIAS NA PISCINA E POSTA FOTO RARA COM O NETO

-------- Continua depois da Publicidade--------

O apresentador já havia comentado anteriormente que a criança tem hidrocefalia.

Ratinho está sempre compartilhando o seu cotidiano nas redes sociais e nesta segunda-feira, dia 3, não foi diferente. O apresentador postou uma foto rara ao lado de Noah, seu neto de três anos de idade, curtindo um dia de piscina.

Lembrando que Ratinho está em um período de férias e mesmo gostando de mostrar muito a sua intimidade nas redes sociais, o netinho do apresentador não aparece muito por lá. Na legenda da publicação, ele escreveu:

Curtinho as férias com nosso neto, Noah.

Anteriormente, Ratinho já tinha falado sobre o problema de saúde do netinho e revelou que ele tem hidrocefalia.

Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Ele é muito bonzinho! Não tem solução [a doença que Noah tem]. Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor.