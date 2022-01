Rapper com síndrome de Down lança música sobre ‘ser diferente’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem rapper com síndrome de Down está realizando o próprio sonho e abrindo caminho para pessoas com deficiência.

Arik Ancelin e o DJ de renome mundial, Nitti, apresentaram sua nova música “True Colors” em uma boate de Orlando, EUA, neste fim de semana. A música fala sobre ser diferente.

Para Ancelin, de 19 anos, foi uma realização pessoal e um sonho se apresentar diante de uma multidão tão grande neste fim de semana.

“Melhor noite da minha vida, pessoal!! Muito obrigado por todos que me apoiaram para fazer uma música com o DJ Nitti, eu te amo mano”, escreveu Ancelin no Instagram.

“True Colors” – sobre querer ser diferente.

“Me deixa feliz porque quero que muitas pessoas ouçam essa mensagem”, disse Ancelin à Fox35 .

“Eu só quero que eles tirem isso. Você pode ser diferente. Eu quero que você esteja se sentindo bem hoje. Eu só quero que você persiga seus sonhos, e eu quero que eles sejam felizes consigo mesmos.”

O DJ Nitti contou que a música tem um significado especial para ele também.

“Na verdade, está muito perto do meu coração poder trabalhar com música, especialmente com alguém com deficiência.

E tratar todos igualmente. É uma mensagem que está no meu caminho, e significa muito para ele cantar sobre Então, eu queria ajudá-lo a passar sua mensagem”, disse Nitti.

“Arik é um daqueles garotos que você pensa – ‘Eu só queria trabalhar com ele porque ele é um garoto tão legal’.”

Ancelin gravou três álbuns até agora e atualmente tem mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok. (veja performe abaixo)

“Quero ser um dos maiores rappers com deficiência e quero ser uma inspiração para todos os tipos de pessoas”, revelou Ancelin.

Com informações do SunnySkyz