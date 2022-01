-------- Continua depois da Publicidade--------

Raissa Barbosa, de A Fazenda 12, perde bebê e revela trauma: “Pior sensação da minha vida.

Raissa Barbosa postou um difícil relato em suas redes sociais nesse fim de semana. A ex-participante de A Fazenda 12 contou que sofreu a perda de um bebê no ano passado, e que estava tornando a situação pública após uma pessoa próxima tentar levar a situação na mídia de forma desrespeitosa.

“Eu só estou vindo aqui falar sobre [o ocorrido] porque uma pessoa maldosa, que se dizia amiga, tentou contar sobre esse assunto de forma totalmente desrespeitosa. Um assunto que cabe a mim decidir se compartilhava ou não com vocês. Por que tem pessoas assim no mundo?”, desabafou ela.

Ainda durante o desabafo, Raissa Barbosa contou que descobriu a gravidez em julho do ano passado, mas decidiu por contar apenas para amigas próximas e sua mãe. A notícia só viria a público quando ela se sentisse confortável.

Porém, com seis semanas e três dias, Raissa Barbosa contou que acabou por passar por uma situação de estresse, e passando mal. Quando chegou ao hospital, a ex-peoa descobriu que o coração do seu bebê não batia mais. “Quando eu cheguei na médica, no momento em que ela me atendeu pediu ultrassonografia. E o coração do meu bebê não batia mais. O saco gestacional estava alongado, e a gestação de seis semanas e três dias era inviável. Naquele momento eu só sabia chorar”, relatou ela.

A partir daí, Raissa Barbosa disse que deixou o hospital e viveu o processo de luto ainda com o bebê na barriga. “Naquela semana eu tive alergia emocional, pq eu tava sofrendo calada. Foi a pior sensação da minha vida, saber que ele estava lá dentro de mim mas sem vida, sofri e sofro calada há meses pq eu não podia contar pra ninguém, infelizmente nem todo mundo que tá aqui gosta de mim”, escreveu ela, que continuou. “Por que ele veio? Por que ele foi embora?”.