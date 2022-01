Quatro pessoas são presas durante ações policiais contra tráfico de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Três pessoas foram presas nas cidades de Brasil Novo e Vitória do Xingu, sudoeste do Pará durante operação policial ‘Malhas da Lei’, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. As prisões ocorreram na quinta (20) e foram divulgadas sexta-feira (21) pela Polícia. Drogas e dinheiro foram apreendidos.