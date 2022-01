-------- Continua depois da Publicidade--------

Quatro homens morreram em troca de tiros com a Polícia Militar (PM) durante uma operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na terça-feira (11), no ramal de Vila Vitória, município de Oiapoque, extremo norte do Amapá. O confronto armado iniciou quando o veículo onde estavam furou uma barreira de trânsito e o grupo saiu correndo em seguida para uma área de mata.