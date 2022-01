Quase duas mil famílias de Cruzeiro do Sul são incluídas no Programa Auxílio Brasil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Desde os primeiros dias de janeiro que a Assistência Social de Cruzeiro do Sul tem sido bastante procurada pelos beneficiários do programa Auxílio Brasil.

Apesar do atendimento seguir de forma online, a coordenadora do programa diz que grande parte dos beneficiários seguem indo buscar informações na secretaria. “Nós temos uma grande procura no atendimento, principalmente agora no início do ano, onde nós tivemos 1987 novas famílias inseridas no novo programa do Auxilio Brasil e aí elas procuram uma orientação para saber como vão receber esse benefício”.

O pagamento desse benefício de R$ 400,00 reais começa dia 18 de dezembro e junto será pago também o auxilio gás de aproximadamente R$ 52,00 reais. “Nosso sistema não faz a consulta dos valores para saber se as pessoas serão contempladas ou não , estamos aguardando uma lista para saber se as pessoas irão receber esse valor, mas as famílias receberão uma mensagem informando se foram contempladas”.

Boa parte dos atendimentos na Assistência Social de Cruzeiro do Sul começam com agendamento pelos números: 33224303, 996007250, 999092608 e 999094448.