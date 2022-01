Puxado pela madeira e castanha, saldo na balança comercial tem recorde em 2021 no Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Assim como nos meses anteriores, dezembro teve saldo positivo de mais de 3,3 milhões de dólares na balança comercial, que mede exportação e importação do estado. E foi esse resultado que fez o estado bater recorde, segundo o Observatório do Fórum de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

O Acre, em 2021, exportou US$ 48,838 milhões e importou, US$ 3,741 milhões, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 45,097 milhões durante todo o ano, o que representa novo recorde do seu comércio exterior, superando em 21,8% o resultado de 2018, que foi de US$ 37,038 milhões.

Produtos mais exportados

Madeira e derivados (33,2%);

Castanha (25,2%);

Soja, milho e derivados (16,7%);

Bovinos e derivados (14,0%);

Suínos e derivados (4,3%) foram os produtos que lideraram as exportações em 202.

Ainda segundo a análise do observatório, as exportações de madeira e derivados e castanha do Brasil comandaram as exportações do Acre. Os dois produtos florestais representaram mais de 58% de tudo o que o estado exportou no ano.

Balanço dos produtos em 2020 e 2021 Grupos 2021 (US$) 2020 (US$) Variação Madeiras e derivados 16.221.243 13.151.525 23,3 Castanha do Brasil 12.306.200 3.595.266 242,3 Milho, soja e derivados 8.132.244 3.222.403 152,4 Bovinos e derivados 6.858.655 9.757.683 -29,7 Suíno e derivados 2.116.123 1.443.974 46,5

Em seguida, aparecem os derivados de bovinos e suínos (18%) e a soja, milho e derivados que representaram 17%.

“Em relação ao ano de 2020 os destaques foram as exportações de castanha, com aumento de 242,3% e as de soja, o milho e derivados que aumentaram 152,4%. Em 2021, os maiores destinos foram os Estados Unidos com 23%, Peru com 18% e Hong Kong com 12%”, destaca. Os produtos mais importados foram: Pneus novos para automotivos;

Telefones celulares;

Castanha do Brasil;

Polímero de cloreto de vinilo

Aparelhos de ar-condicionado;

Tonantes orgânicos;

Vacinas e armas de fogo Os principais países de origens das importações do Acre em 2021 foram: China (38%), Vietnã (13%), Romênia (9%), Bolívia (8%), Itália (7%), Peru (7%) e Turquia (6%).