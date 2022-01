Próximo 007 favorito e febre em apostas é ator de Bridgerton

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois que Daniel Craig anunciou sua aposentadoria, a corrida pelo próximo 007 – o ‘James Bond’ – se tornou uma verdadeira febre entre os fãs da saga… e já existe um favorito!

A disputa foi parar nas principais casas de apostas do Reino Unido e o atual campeão, após várias idas e vindas, é o ator Rege-Jean Page, britânico de 33 anos, mais conhecido por seu papel como Simon Basset, na série de época Bridgerton, da Netflix.

Rege também está sendo cotado para estrelar Pantera Negra 2, após a morte prematura do ator Chadwick Boseman. A atriz preta Lashana Lynch foi cogitada, mas a escolha acabou não se confirmando.

De acordo com as apostas esportivas do Reino Unido, a probabilidade de James Bond ser Page está em +225, o que implica uma chance de 30,8%.

Tom Hardy e estrela de GOT

Até o final do ano passado, o favorito era Tom Hardy, que hoje está em terceiro. O segundo colocado atrás de Page é Richard Madden, que tem 15,4 por cento, segundo as apostas de conseguir o papel.

Madden é a estrela da consagrada série Game of Thrones.

Alguns dos atores fora do top-3 ainda tem chance como Idris Elba que hoje figura em sétimo lugar.

Henry Cavill, o superman, foi apoiado por 8,33% dos apostadores desde segunda-feira e James Norton tem 6,86% das opiniões.



Com informações de OddsChecker